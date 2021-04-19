Microsoft суттєво поліпшила браузер Edge для Android-пристроїв: що змінилося

З моменту запуску нового браузера Edge, побудованого на базі Chromium, Microsoft прикладає масу зусиль для його просування. Мобільні версії оглядача розвиваються не так активно, але, схоже, що незабаром це зміниться. Річ у тім, що у випущеній нещодавно бета-версії Edge Canary для Android відбулися значні зміни, які повинні зробити додаток більш привабливим для користувачів.

Мовиться про Edge Canary 91.0.858.0, яка демонструє значні зміни для Android-пристроїв. Згідно з наявними даними, браузер отримав повністю перероблений призначений для користувача інтерфейс, поліпшену функцію прокрутки сторінок, а також підтримку активації додаткових опцій на сторінці edge://flags, аналогічно тому, як це реалізовано в десктопній версії бравзера.

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Розвиток Edge на Android

Значний стрибок у розвитку мобільної версії браузера Microsoft пов'язаний з тим, що розробники уніфікують кодову базу Edge для різних платформ. За рахунок цього буде простіше додавати нові функції в Edge на Android і інших платформах. Також відзначається значне підвищення швидкості роботи Edge, причому як при завантаженні сайтів, так і при прокручуванні сторінок.



Edge отримає чимало змін на Android-пристроях / Фото Windows Central

Примітно, що в даний час актуальна стабільна версія Edge 46.03.24.5155. Поява бета-версії Edge Canary 91.0.858.0 також говорить про значне стрибку в розвитку оглядача. Бета-версію Edge Canary можна завантажити з магазину цифрового контента Play Маркет.