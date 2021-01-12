Компанія Microsoft розширила асортимент планшетів Surface Pro і представила модель Surface Pro 7 Plus на базі Tiger Lake. Новинка доступна тільки бізнес-користувачам, а також освітнім установам.

Зовні пристрій не відрізняється від звичайної моделі Surface Pro 7. Основні особливості нового пристрою пов'язані з його комплектацією, пише The Verge.

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Особливості планшета

Виробник оснастив планшетний комп'ютер новими процесорами Intel 11-го покоління – Tiger Lake-U. Кращою стала батарея, а твердотільний накопичувач можна знімати. Також модель може похвалитися підтримкою бездротового стандарту LTE, який був відсутній у серії пристроїв Microsoft Surface Pro з 2015 року. Підтримки стандарту 5G немає, оскільки використовується старий модуль Snapdragon X20 LTE.



Surface Pro 7 Plus / Фото Microsoft

На вибір доступно кілька варіантів пристрою. Базова версія пропонує двоядерний Intel Core i3, старша – чотирьохядерний Intel Core i7. Однак тільки модель на базі Intel Core i5 пропонує підтримку LTE. За неї виробник збирається просити від 1149 доларів. Початкова модель на базі Core i3 з 8 гігабайтами ОЗУ і накопичувачем об'ємом 128 гігабайтів оцінюється в 899 доларів. За максимальну конфігурацію на базі Core i7, з 32 гігабайти ОЗУ і твердотільним накопичувачем об'ємом 1 терабайт доведеться викласти 2799 доларів.

Surface Pro 7 Plus оснащений все тим же 12,3-дюймовим дисплеєм PixelSense з роздільною здатністю 2736x1824 пікселі. Додатково пропонується по одному USB Type-C і Type-A, комбінований 3,5-мм аудіороз'єм і Surface Connect. У Wi-Fi-версіях є слот для карти пам'яті microSDXC, а в LTE-версіях — тільки nano-SIM.



Слот для карт пам'яті / Фото Microsoft

Обіцяють до 15 годин автономної роботи, що є досить суттєвою надбавкою на тлі звичайної моделі Surface Pro 7, у якої заявлені тільки до 10,5 години.

Microsoft почне продаж Surface Pro 7 Plus з 15 січня. У продажу новинку можна буде знайти в США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Великобританії та у багатьох європейських країнах.