Однак Microsoft надає дуже багато послуг, орієнтованих не лише на звичайних користувачів, а й на компанії. Тепер усім їм доведеться шукати альтернативу. Якої, найімовірніше, просто немає.

Цікаво Ще дві дуже важливі для промисловості компанії пішли з Росії – Autodesk та Netscout

Які послуги втратять окупанти

Сьогодні ми оголошуємо, що призупинимо всі нові продажі продуктів і послуг Microsoft у Росії,

– йдеться в оголошенні, опублікованому на сайті Microsoft.

Користувачі втратять можливість користуватися платною підпискою Microsoft 365 , яка включає хмарні версії офісних програм (Word, Excel та інше) та збільшене сховище OneDrive. Однак поки неясно, чи буде компанія закривати доступ до сервісу повністю, навіть до безплатної його версії.

, яка включає хмарні версії офісних програм (Word, Excel та інше) та збільшене сховище OneDrive. Однак поки неясно, чи буде компанія закривати доступ до сервісу повністю, навіть до безплатної його версії. Не зможуть окупанти купувати й ліцензійну Windows та отримувати для неї оновлення, в тому числі й оновлення безпеки для захисту від нових вірусів та вразливостей.

та отримувати для неї оновлення, в тому числі й оновлення безпеки для захисту від нових вірусів та вразливостей. Крім того, закриється можливість купити офлайнову версію Office, яка працює без доступу до інтернету. Хоча, судячи з того, що Росія є однією з країн, де процвітає піратство, в цьому плані ситуація не сильно вплине.

Можливо, буде закрито доступ до ряду інших сервісів та програм, які працюють через інтернет без обов'язкової додаткової плати. Наприклад, Skype.

Припинити роботу може й магазин додатків Microsoft Store, сервіс Game Pass та інші.

Компанії, можливо, втратять можливість користуватися корпоративними послугами та сервісами. До прикладу, Teams, розроблений для створення спільного робочого середовища та командної роботи більше не запропонує розширену версію з ексклюзивними функціями. Ця програма є безплатною, тому немає гарантій, що доступ до неї буде обмежено. Сильним ударом буде для бізнесу закриття для російського ринку Microsoft Azure — інфраструктури хмарних обчислень Microsoft, призначеної для розробників додатків.

Також варто очікувати й на припинення продажів електронних пристроїв – смартфонів, планшетів, ноутбуків, приставок Xbox.

Разом з тим, Microsoft є одним з найбільших розробників комп'ютерних ігор у світі, якому належить величезна кількість студій. Тому найближчим часом громадянам, які останні вісім років залишалися "внє палітікі" доведеться грати хіба у карти, або задовольнятися піратськими версіями.

Хто ще

Нагадаємо, про припинення ведення бізнесу на території Росії вже оголосили десятки найвідоміших компаній. Серед них:

Nestle, Adidas, Nike.

Apple, AMD, Intel, HP, Dell, Amazon, Adobe, Lenovo, Spotify, Play Station.

Audi, BMW, Bolt, Boeing, Chevrolet, Ford, Mitsubishi, Wolkswagen, Renault, Porsche.

BBC, Disney, Paramount, Netflix, OnlyFans, Warner Bros.

FedEx, Metro, Cisco, EPAM.

Крім того, ще багато компаній закрили можливість користування своїми сервісами, заборонили реєстрацію нових сторінок на своїх ресурсах, зупинили процес оформлення підписок для росіян. А деякі – виділили кошти на підтримку України.

Цей список далеко не повний і продовжує розширюватись не по днях, а по хвилинах.