Microsoft розповіла, що найбільше бісить людей в новій ОС Windows 11

Компанія Microsoft поділилася найчастішими скаргами користувачів тестових збірок Windows 11. Люди звикли до попередньої версії Windows і відчувають розчарування не зустрівши звичних для них можливостей.

Одна з найпопулярніших скарг – неможливість перемістити панель завдань з нижньої частини екрана вліво, вправо або наверх. Поки невідомо, чи поверне Microsoft таку можливість, але очевидно, що компанія в курсі того, що людям цього не вистачає.

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Головні претензії до Microsoft

Користувачі також скаржаться на те, що вони більше не можуть закріплювати додатки на панелі завдань простим перетягуванням з "Провідника". Потрібно запускати додаток, і тільки тоді його можна закріпити.

Ще одна часта, хоча і досить екзотична скарга полягає в тому, що у користувачів не виходить встановити на панелі завдань годинник з показом секунд.

внісши зміни в системний реєстр додаванням параметра ShowSecondsInSystemClock, а тепер цей параметр не підтримується. Щоб повернути годинник з показом секунд, доведеться скористатися сторонніми додатками.

Надходять скарги і від тих, хто хотів би оновитися до Windows 11, але не може це зробити через занадто високі вимоги. Наприклад, нова операційна система несумісна з деякими старими процесорами і вимагає, щоб комп'ютер володів фізичним модулем шифрування TPM 2.0.

Існує спосіб обійти вимоги наявності TPM 2.0, але відомо, що Microsoft збирається закрити цю "діру" з випуском фінальної версії Windows 11 вже восени.