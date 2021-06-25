Загалом нова операційна система від Microsoft суттєво відрізняється від своєї попередниці і візуальні зміни далеко не останнє, на що варто звернути увагу. Раніше ми вже писали про кілька найцікавіших відмінностей Windows 11 від Windows 10.

До теми Microsoft презентувала Windows 11: новий інтерфейс, збільшена продуктивність та багато іншого

Що видалили з Windows 11

Нижче представлено перелік найбільш важливих змін в Windows 11. З іншими можна ознайомитися на офіційному сайті Microsoft.

Internet Explorer буде відключено. У ролі альтернативи рекомендується браузер Microsoft Edge, що володіє режимом IE Mode, який може бути корисний в певних ситуаціях;

Голосовий помічник Кортан більше не буде запускатися при завантаженні ОС і не буде закріплений на панелі завдань;

Закріплені програми та сайти не будуть перенесені при оновленні з Windows 10;

Живі плитки більше недоступні. За візуально привабливий і динамічний контент тепер відповідає функція віджетів;

Єдиним дозволеним місцем для розміщення панелі залишається вирівнювання по нижній частині екрана;

Додатки більше не можуть налаштовувати області панелі завдань;

Іменовані групи і папки додатків більше не підтримуються, а розмір самої панелі в даний час не можна змінити;

Режим планшета знаходиться на відстані; додані нові функції, які підключаються на підставі статусу клавіатури (підключена / відключена);

S-режим тепер доступний тільки для випуску Windows 11 Домашня;

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При оновленні з Windows 10 до Windows 11 або при чистій установці будуть видалені (або не будуть встановлюватися) наступні програми:

3D Viewer;

OneNote для Windows 10;

Paint 3D;

Skype (Функціональність Skype MeetNow замінена чатом).

Їх можна буде завантажити у магазині додатків Microsoft Store.