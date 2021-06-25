Загалом нова операційна система від Microsoft суттєво відрізняється від своєї попередниці і візуальні зміни далеко не останнє, на що варто звернути увагу. Раніше ми вже писали про кілька найцікавіших відмінностей Windows 11 від Windows 10.
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Що видалили з Windows 11
Нижче представлено перелік найбільш важливих змін в Windows 11. З іншими можна ознайомитися на офіційному сайті Microsoft.
- Internet Explorer буде відключено. У ролі альтернативи рекомендується браузер Microsoft Edge, що володіє режимом IE Mode, який може бути корисний в певних ситуаціях;
- Голосовий помічник Кортан більше не буде запускатися при завантаженні ОС і не буде закріплений на панелі завдань;
- Закріплені програми та сайти не будуть перенесені при оновленні з Windows 10;
- Живі плитки більше недоступні. За візуально привабливий і динамічний контент тепер відповідає функція віджетів;
- Єдиним дозволеним місцем для розміщення панелі залишається вирівнювання по нижній частині екрана;
- Додатки більше не можуть налаштовувати області панелі завдань;
- Іменовані групи і папки додатків більше не підтримуються, а розмір самої панелі в даний час не можна змінити;
- Режим планшета знаходиться на відстані; додані нові функції, які підключаються на підставі статусу клавіатури (підключена / відключена);
- S-режим тепер доступний тільки для випуску Windows 11 Домашня;
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При оновленні з Windows 10 до Windows 11 або при чистій установці будуть видалені (або не будуть встановлюватися) наступні програми:
- 3D Viewer;
- OneNote для Windows 10;
- Paint 3D;
- Skype (Функціональність Skype MeetNow замінена чатом).
Їх можна буде завантажити у магазині додатків Microsoft Store.