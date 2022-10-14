Незнайомий інтерфейс користувачі помітили під час презентації нових фішок Microsoft Teams. Вікно програми було меншим, ніж розміри віртуального екрана, тому на задньому плані були помітні незнайомі елементи інтерфейсу.

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Прототип

Головною особливістю імовірного дизайну Windows 12 є "плаваюча" панель завдань зі скругленими кутами. Вона нагадує аналогічну в macOS, де краї не торкають меж екрана, ніби зависаючи "в повітрі". Однак, на відміну від операційної системи Apple, тут вона розтягується на всю довжину дисплея.



Новий інтерфейс Windows / Фото Microsoft

Крім цього, можна побачити нові елементи у верхній частині екрана. Зліва, імовірно, віджет погоди та новин. У центрі – щось схоже на пошук, але з явними додатковими елементами. А у правому куті можна легко розпізнати знайомі по інтерфейсах смартфонів піктограми годинника, дати, індикатора батареї та WiFi.

Зак Боуден з Windows Central зазначив, що вже бачив такий варіант дизайну на стадії прототипу. Він також відтворив цей дизайн в графічному редакторі, оскільки оригінальне зображення було доступно в низькій якості.



Рендер імовірного дизайну Windows 12, створений на основі кадрів з презентації / Фото Зака Боудена

Неясно, чи буде такий інтерфейс використовуватися в остаточній версії ОС або це всього лише один з багатьох варіантів, який розглядає компанія. Однак в серпні цього року учасники програми Windows Insider вже повідомляли про плаваючою панелі завдань, яка з'явилася в деяких збірках. Але потім компанія послалася на програмний збій і видалила її.