Дату релізу Windows 11 оголосили о 16:00 за Київським часом в офіційному блозі компанії. Як повідомляється, нова ОС дозволить підвищити продуктивність пристроїв і ефективність роботи з додатками.

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Коли вийде Windows 11

Windows 11 стане доступною для користувачів уже 5 жовтня 2021 року.

Процес оновлення проходитиме в кілька етапів. Терміни залежать від конкретного пристрою, але очікується, що всі вони, які відповідають вимогам, отримають можливість оновлення до Windows 11 до середини 2022 року. Якщо у користувача є комп'ютер з Windows 10, який відповідає технічним вимогам для оновлення, служба Windows Update повідомить користувачеві. Також можливо самостійно перевірити, чи готова Windows 11 для пристрою, перейшовши в Параметри – Windows Update і вибравши пункт "Перевірити наявність оновлень".

Найближчим часом буде випущена нова версія додатка PC Health Check, для перевірки пристрою на сумісність з оновленнями. Про мінімальні системні вимоги Windows 11 можна дізнатися перейшовши за посиланням.

Що нового запропонує Windows 11

Новий дизайн і звуки.

Нове меню Пуск. Тепер воно дає доступ до користування хмарними можливостями та Microsoft 365, показує останні файли незалежно від того, на якому пристрої користувач їх переглядав.

Чат Microsoft Teams інтегрований в Панель завдань.

Віджети та нова персоналізована стрічка на базі штучного інтелекту.

Нові можливості для геймерів. Покращення роботи з DirectX12 Ultimate, DirectStorage та Auto HDR.

Новий переосмислений Microsoft Store, створений з нуля й у свіжому дизайні.

Пізніше очікується підтримка запуску Android-додатків у Windows 11. Тестування функції почнеться найближчими місяцями.

Поліпшені спеціальні можливості для людей з особливими потребами.

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