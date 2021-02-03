Фахівці квантової лабораторії Microsoft створили кріогенний контролер кубітів під назвою Gooseberry – Аґрус. Автори технології заявляють, що вона "трансформує" галузь.

Джерело: Sciencealert

У лабораторії Microsoft спільно зі спеціалістами Сіднейського університету створили чіп зі 100 тисячами транзисторів на змішаній цифровій і аналоговій базі, який може працювати при температурі близько абсолютного нуля.

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На що здатен новий чіп

Контролер залишається справним і управляє кубітами при температурі 0,1 Кельвіна (-273,05 градуса Цельсія). Попередній рекорд встановила компанія Intel, випустивши 22-нм контролер Horse Ridge II, що зберігає працездатність при охолодженні до 4 Кельвінів (-269,15 градуса Цельсія).



Червоним показано кріогенний контролер Gooseberry, синім – тестовий кубіт, фіолетовим — резонатор / Фото Microsoft

Різниця, на перший погляд, невелика. Проте для стабільності стану кріогенних кубітів і підтримки когерентності контролер Intel все ще недостатньо холодний, щоб перебувати в одному контейнері з кріогенними кубітами. У цьому плані у розробки Microsoft набагато кращі перспективи. Вона обіцяє істотно спростити фізичні розміри та конфігурацію обчислювачів на кріогенних кубітах, адже від контролера до кубітів не потрібно тягнути провідники за межі контейнера — все буде всередині.

Сучасні [квантові] машини створюють гарний набір дротів для управління сигналами. Вони виглядають як перевернуте позолочене пташине гніздо або люстра. Вони красиві, але принципово непрактичні. Це означає, що ми не можемо масштабувати машини для виконання корисних обчислень. Існує реальне вузьке місце введення-виведення,

— пояснює квантовий фізик Девід Рейлі з Сіднейського університету.



Квантовий комп'ютер на кріогенних кубітах / Фото sentient.monster

Контролер Gooseberry дозволить усунути цю проблему і створити систему, що управляє тисячею кубітів, тоді як сьогодні створені кріогенні системи максимум з 50 кубітами.