Нова система на основі блокчейна Ethereum називається Argus. Фактично її основна мета – збирати та зберігати дані про нелегальні роздачі.

Цікаво ТОП-7 українських YouTube-каналів про технології: цікаво та корисно

Що відомо

Систему стимулювання досліджували спеціалісти Alibaba і Університету Карнегі-Меллона. Звіт опублікували в окремому документі, що пояснює принцип роботи нового алгоритму.

Наразі невідомо, чи буде винагорода виплачуватися у криптовалюті, чи у звичній валюті.

Як повідомляють розробники, система надійна і прозора. Вона захищає дані джерела, яке повідомляє про піратство, а також завдяки спеціальним інструментам не дозволяє інформатору доносити про один і той же сайт під різними нікнеймами, отримуючи тим самим більшу винагороду.

Обвинувачений у піратстві файлообмінник зможе оскаржити рішення системи, щоб повністю виключити помилку.

Систему детальніше представлять публіці на заході SRDS 2021 у вересні. Інформації про тестування чи роботу в реальних умовах немає. Але, ймовірно, Microsoft, яка входить до Software Alliance (організація займається контролем порушень авторських прав у мережі та поза нею) вбачає у цій технології новий вихід із проблеми піратства, адже попередні заходи не зажди є успішними.

Ваш комп'ютер не справляється з вимогливими іграми? ASUS легко розв’язує цю проблему. Потужне залізо у поєднанні високою якістю – і ви забудете про підвисання. Переходьте за посиланням, щоб дізнатися більше про продукцію ASUS.