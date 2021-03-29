Microsoft пропонує пошукати баги в Teams за 30 000 доларів: запущено bug bounty

Джерело:Microsoft
Для платформи Microsoft Teams, популярність якої значно зросла в час пандемії та повсюдної віддаленої роботи, запустили власну програму bug bounty. Пізніше додадуть також інші додатки.
Microsoft пропонує дослідникам шукати баги в десктопному клієнті Teams в рамках своєї програми Application Bounty Program. За уразливості в онлайн-сервісах Teams компанії Microsoft платила і раніше.
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У новій bug bounty дослідники можуть заробити:
Наприклад, нагорода до 30 000 доларів присуджується за віддалене виконання коду без взаємодії з користувачем, а 15 000 доларів можна отримати, діставшись до облікових даних користувачів, не застосовуючи для цього фішингові атаки.
Винагороди в рамках bug bounty / Скріншот з сайту Microsoft