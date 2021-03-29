Для платформи Microsoft Teams, популярність якої значно зросла в час пандемії та повсюдної віддаленої роботи, запустили власну програму bug bounty. Пізніше додадуть також інші додатки.

Microsoft пропонує дослідникам шукати баги в десктопному клієнті Teams в рамках своєї програми Application Bounty Program. За уразливості в онлайн-сервісах Teams компанії Microsoft платила і раніше.

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Винагорода

У новій bug bounty дослідники можуть заробити:

від 500 до 15 000 доларів за звичайні уразливості,

від 6000 до 30 000 доларів, якщо продемонструють експлоїт (спосіб використання вразливості), відповідний одному з п'яти конкретних сценаріїв.

Наприклад, нагорода до 30 000 доларів присуджується за віддалене виконання коду без взаємодії з користувачем, а 15 000 доларів можна отримати, діставшись до облікових даних користувачів, не застосовуючи для цього фішингові атаки.



Винагороди в рамках bug bounty / Скріншот з сайту Microsoft