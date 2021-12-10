Microsoft Teams Essentials обійдеться в 4 долари на користувача у місяць. Компанія стверджує, що це найбільш привабливе на ринку рішення для проведення онлайн-зустрічей та організації спільної роботи.
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Ми знаємо, наскільки важкими для малого бізнесу були останні 20 місяців. Компаніям довелося показати неабияку гнучкість до адаптації, часто густо не маючи доступу до потрібних інструментів та технологій,
– зазначив Джаред Спатаро, корпоративний віце-президент Modern Work у Microsoft.
Microsoft Teams Essentials розширила функціонал для зустрічей та співпраці на одному майданчику. Серед нових можливостей:
- Зустрічі для будь-яких груп тривалістю до 30 годин;
- Кількість учасників групових зустрічей до 300 осіб;
- 10 ГБ у хмарному сховищі на кожного користувача.
До того ж Microsoft Teams Essentials включає як вже існуючі, так і нові можливості доступні у безкоштовній версії Teams для задоволення потреб малого бізнесу, а саме:
- Проста та зручна відправка запрошень, для якої потрібно мати лише електронну адресу. Користувачі не мають реєструватися, входити у систему або встановлювати додаток Teams, щоб взяти участь у нараді.
- Окрім календаря Outlook у цю версію інтегровано календар Google. Це дозволяє легко планувати зустрічі у Microsoft Teams (функція з'явиться пізніше).
- Професійні інструменти та функції для проведення зустрічей, такі як: зал очікування, віртуальні фони, режим “Разом”, приховані субтитри та реакції у реальному часі.
- Безперервна і завжди доступна історія розмов у чатах Microsoft Teams дозволяє бути в курсі теми розмови, а також дає можливість повернутися до неї у будь-який час.
- Новий шаблон групового чату для малого бізнесу допомагає швидко запустити груповий проєкт і розпочати зустріч із його учасниками, призначати завдання членам команди та створювати опитування, аби швидко отримувати зворотний зв'язок. І все це можливо робити у одному хабі. *Незабаром з’явиться у десктоп та вебверсіях.