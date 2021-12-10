Microsoft Teams Essentials обійдеться в 4 долари на користувача у місяць. Компанія стверджує, що це найбільш привабливе на ринку рішення для проведення онлайн-зустрічей та організації спільної роботи.

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Ми знаємо, наскільки важкими для малого бізнесу були останні 20 місяців. Компаніям довелося показати неабияку гнучкість до адаптації, часто густо не маючи доступу до потрібних інструментів та технологій,

– зазначив Джаред Спатаро, корпоративний віце-президент Modern Work у Microsoft.

Microsoft Teams Essentials розширила функціонал для зустрічей та співпраці на одному майданчику. Серед нових можливостей:

Зустрічі для будь-яких груп тривалістю до 30 годин;

Кількість учасників групових зустрічей до 300 осіб;

10 ГБ у хмарному сховищі на кожного користувача.

До того ж Microsoft Teams Essentials включає як вже існуючі, так і нові можливості доступні у безкоштовній версії Teams для задоволення потреб малого бізнесу, а саме: