Microsoft представила спеціальну версію Windows 11 SE – кому та для чого вона потрібна

Компанія Microsoft анонсувала нову, полегшену версію Windows 11. Операційка поставлятиметься виключно у вигляді попередньо встановленої ОС на доступних ноутбуках, створених для навчальних закладів. Нова ОС покликана скласти конкуренцію Chrome OS від Google.

Особливості Windows SE

Ця операційна система орієнтуватиметься на недорогі ноутбуки в основному для навчальних цілей. Разом з новою ОС Microsoft також представила недорогий ноутбук Surface SE, який повинен скласти конкуренцію на ринку так званих хромбуків – недорогих пристроїв на базі Chrome OS від Google.

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Відразу варто зазначити, що операційна система не блокуватиме інсталяцію програм зі сторонніх джерел, як це було у Windows 10S, яка підтримувала лише інсталяцію з Microsoft Store.

Хоча Windows 11 SE, природно, оптимізована для роботи з Edge, Office та хмарними службами Microsoft, вона не обмежуватиме користувачів у виборі програм.

Як Windows 11 SE відрізняється від звичної "одинадцятки"

Керівник відділу маркетингу Microsoft у сфері освіти Пейдж Джонсон наголосив, що Windows 11 SE забезпечить повну підтримку стороннього ПЗ, включаючи Zoom та Chrome, щоб користувачі могли користуватися продуктами, які підходять їм найкраще.

Більшість змін у Windows 11 SE досить незначні:

Microsoft видалила кілька макетів у Snap на користь одного режиму, що дозволяє розміщувати програми поруч.

За замовчуванням програми завжди запускаються у повноекранному режимі.

Новий розділ "Віджети" було видалено з Windows 11 SE, оскільки Microsoft виявила, що він відволікає учнів.

Microsoft Edge зможе працювати з розширеннями Chrome, які за замовчуванням вимкнуто у Windows 11.

Windows 11 SE за замовчуванням виконує резервне копіювання документів у OneDrive.

Свіжа ОС поставлятиметься з новими барвистими шпалерами Bloom та попередньо встановленими програмами, такими, як:

Teams;

Office;

OneNote;

Minecraft for Education;

та Flipgrid.

Доступність Windows 11 SE

Нова ОС буде доступна лише на недорогих ноутбуках, орієнтованих на освітній сектор. Найближчими місяцями ноутбуки з цієї ОС випустять:

Acer;

Asus;

Dell;

Dynabook;

Fujitsu;

HP;

JK-IP;

Lenovo;

та Positivo.

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З Windows 11 SE поставлятиметься і Surface Laptop SE виробництва Microsoft вартістю 249 доларів, про який ми вже згадували. Базова модель комп'ютера заснована на процесорі Intel Celeron, що працює у зв'язці з 4 Гбайт оперативної пам'яті. Ноутбук пропонує користувачам 64-Гбайт eMMC-накопичувач та 11,6-дюймову матрицю з роздільною здатністю 1366×768 пікселів.

Microsoft очікує, що ноутбуки з Windows 11 SE з'являться масово на ринку вже до кінця цього року.