Особливості Windows SE
Ця операційна система орієнтуватиметься на недорогі ноутбуки в основному для навчальних цілей. Разом з новою ОС Microsoft також представила недорогий ноутбук Surface SE, який повинен скласти конкуренцію на ринку так званих хромбуків – недорогих пристроїв на базі Chrome OS від Google.
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Відразу варто зазначити, що операційна система не блокуватиме інсталяцію програм зі сторонніх джерел, як це було у Windows 10S, яка підтримувала лише інсталяцію з Microsoft Store.
Хоча Windows 11 SE, природно, оптимізована для роботи з Edge, Office та хмарними службами Microsoft, вона не обмежуватиме користувачів у виборі програм.
Як Windows 11 SE відрізняється від звичної "одинадцятки"
Більшість змін у Windows 11 SE досить незначні:
- Microsoft видалила кілька макетів у Snap на користь одного режиму, що дозволяє розміщувати програми поруч.
- За замовчуванням програми завжди запускаються у повноекранному режимі.
- Новий розділ "Віджети" було видалено з Windows 11 SE, оскільки Microsoft виявила, що він відволікає учнів.
- Microsoft Edge зможе працювати з розширеннями Chrome, які за замовчуванням вимкнуто у Windows 11.
- Windows 11 SE за замовчуванням виконує резервне копіювання документів у OneDrive.
Свіжа ОС поставлятиметься з новими барвистими шпалерами Bloom та попередньо встановленими програмами, такими, як:
- Teams;
- Office;
- OneNote;
- Minecraft for Education;
- та Flipgrid.
Доступність Windows 11 SE
Нова ОС буде доступна лише на недорогих ноутбуках, орієнтованих на освітній сектор. Найближчими місяцями ноутбуки з цієї ОС випустять:
- Acer;
- Asus;
- Dell;
- Dynabook;
- Fujitsu;
- HP;
- JK-IP;
- Lenovo;
- та Positivo.
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З Windows 11 SE поставлятиметься і Surface Laptop SE виробництва Microsoft вартістю 249 доларів, про який ми вже згадували. Базова модель комп'ютера заснована на процесорі Intel Celeron, що працює у зв'язці з 4 Гбайт оперативної пам'яті. Ноутбук пропонує користувачам 64-Гбайт eMMC-накопичувач та 11,6-дюймову матрицю з роздільною здатністю 1366×768 пікселів.
Microsoft очікує, що ноутбуки з Windows 11 SE з'являться масово на ринку вже до кінця цього року.