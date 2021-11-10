Особливості Windows SE

Ця операційна система орієнтуватиметься на недорогі ноутбуки в основному для навчальних цілей. Разом з новою ОС Microsoft також представила недорогий ноутбук Surface SE, який повинен скласти конкуренцію на ринку так званих хромбуків – недорогих пристроїв на базі Chrome OS від Google.

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Відразу варто зазначити, що операційна система не блокуватиме інсталяцію програм зі сторонніх джерел, як це було у Windows 10S, яка підтримувала лише інсталяцію з Microsoft Store.

Хоча Windows 11 SE, природно, оптимізована для роботи з Edge, Office та хмарними службами Microsoft, вона не обмежуватиме користувачів у виборі програм.

Керівник відділу маркетингу Microsoft у сфері освіти Пейдж Джонсон наголосив, що Windows 11 SE забезпечить повну підтримку стороннього ПЗ, включаючи Zoom та Chrome, щоб користувачі могли користуватися продуктами, які підходять їм найкраще.

Як Windows 11 SE відрізняється від звичної "одинадцятки"

Більшість змін у Windows 11 SE досить незначні:

Microsoft видалила кілька макетів у Snap на користь одного режиму, що дозволяє розміщувати програми поруч.

За замовчуванням програми завжди запускаються у повноекранному режимі.

Новий розділ "Віджети" було видалено з Windows 11 SE, оскільки Microsoft виявила, що він відволікає учнів.

Microsoft Edge зможе працювати з розширеннями Chrome, які за замовчуванням вимкнуто у Windows 11.

Windows 11 SE за замовчуванням виконує резервне копіювання документів у OneDrive.

Свіжа ОС поставлятиметься з новими барвистими шпалерами Bloom та попередньо встановленими програмами, такими, як:

Teams;

Office;

OneNote;

Minecraft for Education;

та Flipgrid.

Доступність Windows 11 SE

Нова ОС буде доступна лише на недорогих ноутбуках, орієнтованих на освітній сектор. Найближчими місяцями ноутбуки з цієї ОС випустять:

Acer;

Asus;

Dell;

Dynabook;

Fujitsu;

HP;

JK-IP;

Lenovo;

та Positivo.

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З Windows 11 SE поставлятиметься і Surface Laptop SE виробництва Microsoft вартістю 249 доларів, про який ми вже згадували. Базова модель комп'ютера заснована на процесорі Intel Celeron, що працює у зв'язці з 4 Гбайт оперативної пам'яті. Ноутбук пропонує користувачам 64-Гбайт eMMC-накопичувач та 11,6-дюймову матрицю з роздільною здатністю 1366×768 пікселів.

Microsoft очікує, що ноутбуки з Windows 11 SE з'являться масово на ринку вже до кінця цього року.