Microsoft представила ностальгічні фони: тут і Paint, і перемога в Пасьянсі, і навіть скріпка

Нові фони натхненні класичними елементами операційної системи. Про них компанія розповіла 8 липня в рамках традиційного хештега Throwback Thursday.

Усі ці фони можна буде встановити для Microsoft Teams. Це корпоративна платформа, яка використовується для робочих чатів і відео конференцій. Нещодавно стало відомо, що її компанія інтегрує в Windows11.

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Нові фони

Один з фонів для Teams присвятили віртуальному помічнику Clippy, який вперше з'явився Microsoft Office 97. Він має вигляд скріпки для паперів. Зображення можна побачити на обкладинці новини.

Згодом компанія відмовилася від помічника, оскільки користувачі порахували його занадто нав'язливим, а сам помічник став приводом для різного роду жартів і пародій.

Clippy не є частиною Microsoft 365, але, незважаючи на це, ми можемо тільки сподіватися, що цей портрет з високою чіткістю в якості фону вашої наступної Teams додасть легкості наступній зустрічі,

– написали розробники.



Серед "ностальгічних" фонів є також переможний момент в "Solitaire" / Фото Microsoft

У травні 2021 року Microsoft Solitaire відсвяткувала свій 31-й день народження. Гра, яка вперше з'явилася в Windows 3.0 в 1990 році, була включена в Зал слави відеоігор у 2019 році і залишається однією з найпопулярніших відеоігор всіх часів.



Злегка змінені пагорби з фону "Безтурботність" для Windows XP / Фото Microsoft

У 1996 році Чарльз О'Ріар зробив фотографію в американському виноградарському районі Лос-Карнерос у Каліфорнії. Microsoft купила права на зображення і пізніше вибрала його шпалерами за замовчуванням для Windows XP, випущеної майже два десятиліття тому – у 2001 році. Підраховано, що мільярди людей бачили цю фотографію, що робить її однією з найбільш відомих фотографій в історії.

Оригінал був практично невідредагованою фотографією – серйозно, #nofilter, — але для того, щоб по-новому поглянути на пейзаж для зустрічей у вашому Teams, ми змінили тіні, пом'якшили хмари і додали розсип кульбаб по полю,

– коментують у Microsoft



Фон, натхненний графічним редактором Paint / Фото Microsoft

Переглянути усі фони у високій якості можна на офіційному сайті Microsoft.