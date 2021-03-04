Підрозділ Microsoft Garage, що займається розробкою експериментальних проєктів, представив мобільний додаток Group Transcribe, призначений для розшифровки вимовлених під час зборів реплік, а також перекладу в режимі реального часу на різні мови. На даному етапі використовувати продукт зможуть тільки власники пристроїв під управлінням iOS.

Для початку взаємодії з додатком організатор зустрічі створює збори. В них можна запрошувати інших людей. Зробити це можна по Bluetooth, за допомогою QR-коду або посилання.

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Як працює додаток

Після початку зборів на пристроях усіх учасників в режимі реального часу відображається стенограма. Якщо кожен учасник зборів хоче говорити рідною мовою, то Group Transcribe може перекладати мову в онлайн-режимі – так само як це відбувається з новою нещодавно анонсованою функцією у Cisco Webex. Згідно з наявними даними, підтримується переклад на десятки мов.

Microsoft заявляє, що додаток розроблено з урахуванням потреб людей з обмеженими можливостями. Наприклад, Group Transcribe дозволить повною мірою брати участь у зборах людям з проблемами слуху.

Як і багато подібних сервісів, заснованих на хмарних технологіях, додаток Microsoft не рекомендується використовувати під час зборів, в ході яких можуть обговорювати якісь важливі конфіденційні питання. У Group Transcribe присутні налаштування конфіденційності, за допомогою яких організатор зустрічі може визначити рівень захищеності зборів. Хоча Microsoft не зберігає розшифровки зборів, вони продовжують зберігатися на пристроях їх учасників. У користувачів також є можливість дозволити додатку використовувати записи бесід для поліпшення сервісу.