Microsoft представила бездротову гарнітуру Xbox Wireless Headset

Компанія Microsoft показала бездротову ігрову гарнітуру закритого типу Xbox Wireless Headset. Її можна підключити як до ігрових консолей Xbox Series X, Series S і Xbox One, так і до ПК під управлінням операційної системи Windows 10 і мобільних пристроїв через функцію Bluetooth.

Виробник заявляє можливість підключення пристрою відразу до двох джерел звуку, наприклад, телефону і приставки. Працюють навушники без підзарядки 15 годин.

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Характеристики гарнітури

Гарнітура Xbox Wireless Headset підключається до ігрової консолі таким же чином, як і бездротовий геймпад Xbox — для цього не потрібно використовувати додаткові кабелі або USB-передавачі.

В оснащення пристрою входять два мікрофони, а додаткова функція налаштування звукоізоляції допомагає відсіювати навколишній фоновий шум. Про роботу мікрофона попередить світловий індикатор. Коли користувач мовчить, функція автоматичного відключення звуку вимикає мікрофон. За бажанням її можна деактивувати.



Xbox Wireless Headset / Фото Microsoft

За пів години заряджання акумулятора можна забезпечити до 4 годин роботи навушників. Повна зарядка займе три години, але в результаті гарнітура зможе пропрацювати до 15 годин в режимі очікування.

Внутрішня частина дужки Xbox Wireless Headset і її великі амбушюри виконані з поліуретанової шкіри. Дужка адаптується під будь-який розмір голови й оснащена широкою подушкою, що рівномірно розподіляє тиск.

Виробник заявляє підтримку різних технологій поліпшення звуку, включаючи Windows Sonic, Dolby Atmos і DTS Headphone: X.

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Ціна і строки випуску

У продаж Xbox Wireless Headset надійде з 16 березня 2021 року. Виробник оцінив новинку в 99 доларів – приблизно 2 800 гривень.