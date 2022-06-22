Коротко нагадаємо: росіяни масово почали скаржитися в мережі на помилку 404, яка виникає при спробі завантажити Windows 10 та 11 із сайту Microsoft. Також не вдається отримати програму Media Creation Tool, призначену для завантаження та оновлення Windows. Проблема вирішується дуже легко – за допомогою VPN. Якщо підключитися до сервера в одній із країн Європи або США, все працює справно. При цьому ще на початку березня Microsoft оголосила про припинення продажу товарів і надання послуг у Росії через напад на Україну. З 24 лютого Microsoft суттєво скоротила бізнес у Росії, звільнила 400 працівників, проте продовжує співпрацювати зі школами та лікарнями, які не хоче покидати через труднощі, з якими можуть зіткнутися ці заклади..

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Чому виникли проблеми

Так звані "журналісти" російського видання "Коммерсант" кажуть, що пояснення різних співробітників Microsoft відрізняються.

Спочатку в англомовній підтримці компанії їм повідомили, що ситуація з помилкою 404 виникла через технічні несправності й перенаправили для уточнення інформації до свого колеги.

Той своєю чергою сказав, що обмеження пов'язане з "урядовим приписом", згідно з яким на території Росії та Білорусі неможливо завантажити або встановити ряд файлів.

Що це за припис, у службі підтримки не уточнюють. У санкціях про такі обмеження також не йдеться.

Тим часом місцеві експерти ринку все одно продовжують наполягати, що це технічна помилка, хоча аргументи у них дуже сумнівні. Так, пропагандисти цитують аналітика Mobile Research Group Ельдара Муртазіна, який доводить свою позицію тим, що "проблема усувається за допомогою VPN". Інші ж аналітики налаштовані не так оптимістично. На їхню думку, компанія буде дедалі більше скорочувати свою діяльність у Росії і в якийсь момент позбавить навіть обслуговування і постійних оновлень системи, які сьогодні все ще доступні.