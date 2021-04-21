Крім усього іншого компанія внесе зміни в політику схвалення програм для магазину. Майданчик стане більш дружнім і для користувачів, і для розробників.

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Що готує Microsoft

Повідомляється, що додаток магазину буде наслідувати ті ж мотиви дизайну, що і прийдешнє оновлення Sun Valley, яке очікується ближче до кінця року. Не лише магазин, а й інші вбудовані додатки будуть перероблені згідно з новою структурою інтерфейсу, дизайном, свіжими іконками в єдиному стилі та плавною анімацією.

Windows Store нібито забезпечить більш стабільне завантаження й установку великих додатків та ігор. Microsoft збирається регулярно випускати для магазину оновлення з новими можливостями і поліпшеннями.

Крім того, компанія нібито зробить крок назустріч розробникам і дозволить переносити Win32-додатки в новий магазин без будь-яких змін, прямо в поточному коді. Зараз вони повинні упаковувати свої програми Win32 в формат установника MSIX і змушені користуватися додатковими платформами Microsoft. З новим магазином в цьому більше не буде необхідності, адже тепер можна буде завантажувати звичайні пакети .EXE або .MSI в магазин.

Нарешті, Microsoft дозволить розробникам використовувати власні потоки доходів у програмах, повністю обходячи комерційну платформу Microsoft. Більше того, Microsoft не стягуватиме частку від розробників, які використовують свої канали торгівлі та реклами — схоже, цей крок буде зроблений вперше в галузі.

Microsoft хоче подавати Windows Store як відкриту платформу, яка дозволить користувачам легко знаходити найкращі програми для Windows. Програми, які в минулому відхилялися через використання власних систем оновлення або покупок всередині програми, тепер будуть дозволені.

Запуск нового магазину імовірно відбудеться восени разом з оновленням Windows 10 Sun Valley, а також буде перенесений і в старіші версії Windows 10.