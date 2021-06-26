У Microsoft повідомили про нові хакерські атаки Росії

26 червня 2021 , 20:24
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Джерело:

Axios

Корпорація Microsoft заявила про нові хакерські атаки. У компанії вважають відповідальними за "напади" угруповання Nobelium.

Програмісти повідомляють, що зловмисники скоювали протиправну діяльність як проти окремих користувачів, так і проти різних організацій і державних установ.

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Хакери здійснили 3 успішні атаки

У Microsoft зазначили, що володіють інформацією про 3 успішні атаки, при цьому всі інші цілі не зазнали шкоди. Корпорація вже розповіла про спроби злочинців усім, кого намагалися зламати.

Хакери спромоглися навіть "залізти" в один з комп'ютерів компанії – там знайшли програму, призначену для крадіжки даних. Зловмисники використовували інформацію з ПК для своїх цілей.

  • Однак, за заявою Microsoft, зараз зламаний пристрій захищено.
Зверніть увагу! Нещодавно з території Росії здійснили масштабну кібератаку на низку  міністрів та депутатів Польщі.

Хакерська атака на компанію JBS: що відомо

  • Північноамериканські та австралійський філії JBS SA 1 червня стали жертвами хакерських атак. Через інцидент компанії в Австралії довелося повністю зупинити роботу.
  • Федеральне бюро розслідувань заявило, що за атакою стояла російська кіберзлочинна група Revil (Sodinokobi).
  • Джо Байден, відповідаючи на запитання репортера, чи вживатиме він заходів проти Володимира Путіна, заявив, що "уважно вивчає це питання".

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Автор: Олег Васьків