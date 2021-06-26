У Microsoft повідомили про нові хакерські атаки Росії

Корпорація Microsoft заявила про нові хакерські атаки. У компанії вважають відповідальними за "напади" угруповання Nobelium.

Програмісти повідомляють, що зловмисники скоювали протиправну діяльність як проти окремих користувачів, так і проти різних організацій і державних установ.

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Хакери здійснили 3 успішні атаки

У Microsoft зазначили, що володіють інформацією про 3 успішні атаки, при цьому всі інші цілі не зазнали шкоди. Корпорація вже розповіла про спроби злочинців усім, кого намагалися зламати.

Хакери спромоглися навіть "залізти" в один з комп'ютерів компанії – там знайшли програму, призначену для крадіжки даних. Зловмисники використовували інформацію з ПК для своїх цілей.

Однак, за заявою Microsoft, зараз зламаний пристрій захищено.

Хакерська атака на компанію JBS: що відомо

Північноамериканські та австралійський філії JBS SA 1 червня стали жертвами хакерських атак. Через інцидент компанії в Австралії довелося повністю зупинити роботу.

Федеральне бюро розслідувань заявило, що за атакою стояла російська кіберзлочинна група Revil (Sodinokobi).

Джо Байден, відповідаючи на запитання репортера, чи вживатиме він заходів проти Володимира Путіна, заявив, що "уважно вивчає це питання".

Нещодавно з території Росії здійснили масштабну кібератаку на низку міністрів та депутатів Польщі

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