Програмісти повідомляють, що зловмисники скоювали протиправну діяльність як проти окремих користувачів, так і проти різних організацій і державних установ.

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Хакери здійснили 3 успішні атаки

У Microsoft зазначили, що володіють інформацією про 3 успішні атаки, при цьому всі інші цілі не зазнали шкоди. Корпорація вже розповіла про спроби злочинців усім, кого намагалися зламати.

Хакери спромоглися навіть "залізти" в один з комп'ютерів компанії – там знайшли програму, призначену для крадіжки даних. Зловмисники використовували інформацію з ПК для своїх цілей.

Однак, за заявою Microsoft, зараз зламаний пристрій захищено.