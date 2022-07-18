Видання Windows Central проаналізувало останні дії та анонси Microsoft і зробило висновок, що у 2024 році нас, імовірно, чекає Windows 12. Проте що б компанія не планувала, зараз вона не готова оголосити про це громадськості. Представник корпорації сказав журналістам, що вона "не коментує чутки чи припущення".

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Що відомо

На зміну Windows Vista 2006 року прийшла Windows 7 2009 року, Windows 8 2012 року та Windows 10 2015 року. Нарешті, після шестирічної перерви, у 2021 році ми побачили Windows 11 і в компанії пообіцяли, що продовжать удосконалювати дві останні версії приблизно раз на квартал. Протягом року так і було: Microsoft випускала різноманітні дрібні оновлення невеликими порціями.

Разом із тим планувалися великі оновлення раз на рік. Але Windows Central повідомляє, що оновлення функцій Windows 11 2023 вже було "скасовано", що свідчить про те, що велика модель щорічного оновлення може припинитися назавжди, а ті зміни та нові функції, які планувалися для 11 версії, тепер потраплять у 12-ту.

Як пише джерело, повернення до більш чітко окреслених випусків Windows може мати переваги: це можливість внести значніші зміни в інтерфейс користувача або внутрішні вдосконалення, а також отримати вигоду від додаткової обізнаності користувачів та уваги ЗМІ, які супроводжують основні оновлення. Це також шанс змінити системні вимоги, гарантуючи, що будь-яка система під керуванням Windows 12 має більш продуктивне обладнання, ніж та, яка працює під керуванням Windows 11.

Одночасно це може стати мінусом для сторонніх розробників та ІТ-адміністраторів, адже постійна зміна версії Windows змусить їх адаптувати свої програми до все більшої кількості ОС, що обернеться проблемами й поверне нас до "шкідливої звички" минулого, коли адміністратори пропускали "менш бажані" версії Windows (наприклад, 8 або Vista), залишаючись на популярніших та стабільніших.