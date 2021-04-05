Схоже, Microsoft хоче повернути в операційну систему Windows 10 можливість використання віджетів при взаємодії з різними додатками. Їх додавання помітили у тестових збірках Microsoft Edge.

Раніше Microsoft вже намагалася додати в свою операційну систему щось подібне. У Windows Vista була функція бічної панелі, яка додавала так звані "гаджети для робочого столу" – додаткові інструменти, в тому числі створені сторонніми розробниками. З часом Microsoft відмовилася від використання цієї функції, але, схоже, ідея не померла.

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Нове – це добре забуде старе

Згідно з наявними даними, деяким користувачам Edge Canary (тестова версія браузера Edge) стала доступна опція активації віджетів пошуку, а також вертикальний і горизонтальний варіанти панелі новин. Причому на цій панелі з'являються дані не тільки про актуальні події, але і контент, підібраних за інтересами користувача.

Microsoft повертає у Windows 10 віджети робочого столу / Фото Windows Latest

Після активації віджети будуть відображатися поверх інших вікон, завдяки чому користувач зможе користуватися ними при взаємодії з іншими додатками.

Наприклад, плаваюча панель пошуку буде корисною, адже не потребуватиме відкриття браузера. Що стосується віджета новин, то в ньому, крім самих новин, може відображатися інформація про погоду, курси валют та інше.

Віджети відображаються поверх інших вікон / Фото Windows Latest

Віджети легко переміщаються і згортаються, за рахунок чого користувач може розмістити їх на екрані відповідно до власних уподобань.

Оскільки зараз функція віджетів доступна тільки обмеженому числу користувачів Edge Canary, говорити про її появу в стабільних версіях оглядача ще рано.

Налаштування віджета пошуку / Фото Windows Latest