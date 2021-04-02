Згідно з контрактом, шоломи будуть спеціально модифіковані під особливості військової служби. Термін домовленості корпорації з Пентагоном становить 10 років.

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Що відомо про угоду

Шоломи доповненої реальності від Microsoft дозволять посилити безпеку американських солдатів. Передбачається, що пристрої допоможуть солдатам залишатися в курсі останньої актуальної інформації, пришвидшуючи її отримання.

Крім того, шоломи можна використовувати і під час підготовки солдатів до несення військової служби. Тобто завдяки HoloLens, армія зможе тренувати військових, моделюючи реалістичні віртуальні ситуації, не піддаючи ризику життя та здоров'я людей.

Варто сказати, що Microsoft тісно співпрацює з армією ще з 2018 року, а солдати тестують гарнітури віртуальної реальності Integrated Visual Augmentation System (IVAS) протягом останніх двох років. Ці пристрої поєднують в собі датчики нічного бачення, тепловізори високої роздільної здатності, а також вміють позначати солдатів на проекційному дисплеї.

Раніше співробітники Microsoft протестували проти укладення контракту з армією США. Проте, як бачимо, компанія все ж продовжила співпрацю. Це й не дивно, враховуючи суму угоди.