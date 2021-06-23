Коли Microsoft покаже нову Windows 11

Презентація оновленої платформи Windows відбудеться 24 червня об 11:00 за північноамериканським східним часом (18:00 за Києвом).

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Раніше, на конференції Microsoft Build генеральний директор Microsoft Сатья Наделла заявив, що незабаром відбудеться презентація "нового покоління Windows".

Збірку Windows 11 злили у мережу до релізу

Минулого тижня в інтернеті з'явився ISO-образ однієї з попередніх версій Windows 11. Завдяки цьому витоку користувачі вже могли побачити шпалери на робочому столі, а також інші зміни інтерфейсу, яких в новій версії програмної платформи безліч.

Проте багато користувачів, яким довелося "покопирсатися" у Windows 11 Pro (збірка 21996.1), говорять про те, що програмна платформа являє собою Windows 10 з переробленим інтерфейсом, а не повноцінне переосмислення операційної системи.

Водночас, варто наголосити, що збірка Windows 11, яка потрапила у мережу до релізу, є дуже раннім образом системи. Тож на релізі ОС може сильно відрізнятися від того, з чим мали справу користувачі.

Судячи з того, як активно Microsoft просуває нову ОС ще до релізу, вона матиме велике значення для компанії. Не дивно, якщо Microsoft прагнутиме хутчіш пересадити користувачів на нову систему, як це було з Windows 10 після її виходу.

Вже з'явилися чутки про те, що власники ліцензійних копій ранніх систем зможуть безкоштовно отримати Windows 11 в ролі оновлення. Це стосуватиметься наступникх ОС:

Windows 7;

Windows 8.1;

та Windows 10.

Що ж насправді готує Microsoft, стане відомо вже зовсім скоро.