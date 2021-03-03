Microsoft розповіла на конференції Ignite 2021 про платформу Mesh, яка дозволяє декільком людям спілкуватися в одному віртуальному просторі, який накладається на реальний світ. Користувачі можуть взаємодіяти один з одним і з віртуальними 3D-моделями, перебуваючи фізично в різних місцях.

До віртуального середовища можна буде приєднатися за допомогою більшості VR-гарнітур, планшетів, смартфонів і ПК. Mesh також працює з гарнітурою змішаної реальності HoloLens 2 від самої Microsoft. Так може виглядати майбутнє спільної дистанційної роботи.

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Що пропонує нова технологія

У компанії стверджують, що Mesh відчувається так, ніби "ви дійсно перебуваєте в одному приміщенні з кимось і ділитеся контентом". На початку люди в Mesh будуть представлені за допомогою віртуальних аватарів від соцмережі AltspaceVR, яку Microsoft придбала ще у 2017 році. Але з часом компанія хоче досягти так званої "голопортації", коли люди зможуть з'являтися голограмою у віртуальному середовищі у вигляді самих себе.



Технологія Mesh дозволить людям в різних точках світу спілкуватись в одній віртуальній реальності / Фото Microsoft

Технологія схожа на роботу через Microsoft Teams. Під час тестування, у якому взяв участь редактор The Verge Том Уоррен, представник Microsoft з'явився прямо перед столом журналіста і почав передавати йому віртуальних медуз і акул, форму і колір яких можна було міняти. За словами Уоррена, це виявилося "куди більш захопливим", ніж дзвінки в Zoom, в яких він бере участь кожен день.

Таким чином, можна проводити виступ перед аудиторією слухачів. Під час демонстрації Microsoft виступив Джеймс Кемерон, який зараз знаходиться в Новій Зеландії та знімає нових "Аватарів".



На початку існування співрозмовник в Mesh з'являтиметься у вигляді аватару / Фото Microsoft

Mesh – не просто інструмент для віртуальних зустрічей, але і повноцінна платформа на базі хмарного сервісу Azure, яку відкриють для сторонніх розробників. У Microsoft сподіваються, що Mesh стане популярною серед архітекторів, інженерів, дизайнерів і всіх інших фахівців, яким особливо важливо працювати спільно в одному приміщенні, але через пандемію доводиться працювати віддалено. У Mesh навіть можна грати в Pokemon Go, яка теж постраждала через пандемію.

Компанія планує впровадити Mesh у свої продукти Teams і Dynamics 365.