Компанія Microsoft ще кілька років тому демонструвала прототип пристрою для переговорних кімнат. Гаджет був оснащений системою автоматичного розпізнавання голосу, а також вбудованим перекладачем. Даний прототип компанія збирається втілити у вигляді нових розумних колонок під назвою Intelligent Speaker.

Пристрої, схожі на невеликі хокейні шайби, можна буде використовувати для роботи з платформою Microsoft Teams. Гаджет зможе визначати до 10 різних голосів і створювати стенограми віртуальних зустрічей з визначенням кожного учасника. Він також допоможе віддаленим учасникам стежити за подіями та бачити, хто говорить в конкретний момент, а також перекладати їх мову в разі такої потреби.

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Що відомо про новинку



Intelligent Speakers від Microsoft / Анімація Microsoft

До проєкту також долучилися компанії Yealink і Epos. Вперше концепт пристрою з подібними функціями Microsoft представила на заході Build 2018. Перша демонстрація гаджета проходила в ті часи, коли світ не охопила тривала пандемія коронавірусу, що змусила багатьох перейти на віддалений режим роботи. Тому деякі необхідні та актуальні сьогодні функції в ньому були відсутні.

Компанія не повідомила ні вартості майбутнього гаджета, ні інформацію про те, коли новинка з'явиться у продажу.

Microsoft також продовжує вдосконалювати свою корпоративну платформу Microsoft Teams і найближчим часом додасть в неї кілька нових функцій. На платформі найближчим часом нарешті з'явиться наскрізне шифрування, а також компанія розширить можливості налаштувань і відеоконференцій.