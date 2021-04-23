Новий віджет панелі завдань запропонує швидкий і зручний доступ до новин і погоди. Відомо, що стрічка буде розділена на такі категорії, як новини, акції, спорт і погода.

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Як це працюватиме

Стрічка новин з'являтиметься при натисканні на віджет. Її можна повністю персоналізувати, вибравши розташування елементів і зазначивши ті категорії новин, які цікаві саме вам. Microsoft використовує свою мережу Microsoft News для показу контенту більш ніж з 4500 джерел. Віджет буде використовувати штучний інтелект, щоб визначити, які новини більше цікавлять користувача.

На жаль, цей сервіс компанії не працює українською мовою і не агрегує новини з українських ЗМІ.

За бажанням новий віджет можна буде й відключити або залишити на ньому тільки інформацію про погоду – вона буде відображатися в компактному блоці на панелі завдань.

Віджет сьогодні почне поширюватися серед тих користувачів, які встановлять попередню версію накопичувального оновлення Windows 10 за квітень 2021 року. Для широкого кола користувачів віджет стане доступний через кілька тижнів, коли почнеться розгортання травневого оновлення безпеки Windows 10.

Microsoft тестує віджет з січня, дивіться демонстрацію його роботи: відео