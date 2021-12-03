Microsoft почала відмовляти користувачів від встановлення браузера Chrome

Компанії Microsoft ніколи не подобалося, що користувачі часто використовують фірмовий браузер Edge лише для того, щоб завантажити Chrome, після чого повністю перемикаються на використання браузера Google. Тепер софтверний велетень намагається відмовити користувачів від установки Chrome за допомогою відповідних повідомлень, які демонструються в Edge.

Як Microsoft відмовляє користувачів від Chrome

Коли користувач переходить на сторінку завантаження Chrome за допомогою Edge, браузер автоматично виводить різні повідомлення на екран.

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Ось деякі з них:

"Microsoft Edge працює на тій же технології, що і Chrome, але користується великою довірою Microsoft";

"Це браузер 2008 року"! Знаєте що нового? Microsoft Edge";

"Мені не подобається економити гроші", - ніхто і ніколи не говорить так. Microsoft Edge – найкращий браузер для онлайн-покупок".

Згадані повідомлення з'являються при спробі за допомогою Edge перейти на сторінку завантаження Chrome у Windows 11 і Windows 10.

Ці повідомлення стали з'являтися приблизно через три роки після того, як Microsoft почала робити перші спроби переконати користувачів відмовитися від установки сторонніх браузерів, таких як Chrome або Firefox. Крім того, рекомендація використовувати Edge з'являється, якщо в пошуковій системі Bing зробити запит "завантажити браузер".

Разом з цим Microsoft ускладнила процес зміни браузера за замовчуванням у Windows 11. Можна припустити, що нова політика Microsoft, яка передбачає демонстрацію рекламних повідомлень Edge, навряд чи викличе розуміння з боку користувачів.

Водночас варто зазначити, що браузер Edge на базі chromium нічим не поступається Chrome і навіть має низку переваг.