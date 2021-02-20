Microsoft почала тестувати дитячий режим у браузері Edge

Стало відомо про те, що компанія Microsoft анонсувала дитячий режим для свого браузера Edge. Він призначений для дітей у віці від 5 до 12 років і пропонує кілька функцій, які зроблять безпечнішим взаємодію юних користувачів з інтернетом. На даному етапі дитячий режим розгортається для користувачів бета-версій Edge на каналах Dev і Canary.

Як все працюватиме

У дитячому режимі реалізована підтримка тем оформлення, які можна налаштувати. Для дітей додані статті, що допомагають здійснювати безпечний перегляд веб-сторінок. Крім того, активований режим безпечного пошуку через систему Microsoft Bing і встановлено ​​суворий захист від відстеження активності користувача.

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Як увімкнути дитячий режим в Edge

Для активації дитячого режиму пропонується використовувати інтегрований у браузер інструмент вибору профілів. Такий підхід не вимагає створення окремого облікового запису, завдяки чому дитячий режим зручно використовувати на комп'ютерах загального користування. Для деактивації дитячого режиму потрібно ввести заданий попередньо пароль. З його допомогою також можна видавати дозволи на перегляд тих чи інших сторінок.

Варто також відзначити, що батьки отримають можливість самостійного формування списку довірених сайтів, які зможуть переглядати їх діти в браузері Edge. Перелік довірених сайтів є зручним інструментом, який дозволить детально контролювати відвідувані дитиною сторінки, що буде корисним у процесі дорослішання юного користувача.

Також відомо про плани Microsoft по додаванню в дитячий режим нових функцій у майбутньому. Що стосується появи дитячого режиму в стабільних версіях Edge, то на даний момент будь-які конкретні терміни ще не були озвучені.

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