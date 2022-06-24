Microsoft планує скорочувати бізнес у Росії, доки від нього нічого не залишиться

Президент Microsoft Бред Сміт дав велике інтерв'ю для Washington Post, де згадав про плани скорочення діяльності у підсанкційній Росії, кібернапади на українські мережі та досвід компанії у протистоянні їм.

Microsoft підтримує Україну не лише словами, а й реальними діями, об'єднавшись із понад 150 компаніями з 24 країн світу, щоб протистояти російській агресії. Однак вона поки що залишиться працювати з окремими організаціями в Росії – наприклад, школами та лікарнями. Нові коментарі дають зрозуміти, що це ненадовго.

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Microsoft зрештою піде

Девід Іґнатіус, колумніст Washington Post, запитав Бреда Сміта про залишки діяльності в Росії та людей, які все ще працюють там на компанію.

Коли справа доходить до Росії, ми, як і всі інші, в основному бачимо, що наш бізнес звужується, звужується, звужується і звужується, поки, врешті-решт, там майже нічого або й узагалі нічого не залишиться. Ми дійсно хочемо піклуватися про людей, які працюють в нашій компанії, і намагаємося пам'ятати про те, як забезпечити їм ту підтримку, якої, я думаю, вони потребують і заслуговують, тому що не вони почали цю війну,

– каже Сміт.

Компанія продовжує підтримувати деякі зі своїх старих контрактів, підписаних із компаніями, що не потрапили під санкції. Імовірно, вона збирається виконати всі свої зобов'язання по цих договорах і більше не укладати нових. Таким чином протягом певного часу їх ставатиме дедалі менше, доки не залишиться жодного. Тоді Microsoft і залишить ринок окупантів остаточно. Продажі своєї продукції та інші фінансові операції вона зупинила ще в березні.

Захищаючи Україну

В інтерв'ю також згадали нещодавній звіт компанії, який називається "Захищаючи Україну: перші уроки кібервійни". У ньому стверджується, що російські хакери провели безліч операцій проти країн, які підтримують Україну. Атак зазнали 128 організацій у 42 країнах, включаючи США, Данію, Литву, Латвію, Польщу та Норвегію. Також, судячи зі звіту, постраждали компанії зі Швеції та Фінляндії.

У документі йдеться, що цілями російських злочинців були урядові організації, аналітичні центри, гуманітарні групи тощо. Приблизно в 29 відсотків атак були успішними. В деяких випадках були викрадені цінні дані. Масштаби наслідків оцінити важко, оскільки багато клієнтів зберігали дані у своїх системах, а не в "хмарах" компанії.

У своєму інтерв'ю Бред Сміт каже, що в перші дні нового вторгнення російські дії були "послідовністю хвиль атак" на українські мережі з використанням "восьми різних сімейств шкідливих програм" – всі вони "призначені для знищення жорстких дисків в Україні". Крім того, хакерські атаки комбінувалися з атаками фізичними.

Ми бачили, як вони поєднують кібератаки та звичайну зброю. В один із березневих днів вони спробували проникнути в мережевий домен атомної електростанції та відключити його, а потім на наступний день війська спробували й успішно захопили цю атомну електростанцію,

– каже Сміт.

Президент Microsoft додав, що ніколи не думав, що йому та його компанії колись доведеться зіткнутися з таким масштабним протистоянням, брати участь у воєнних консультаційних операціях, беручи на себе таку велику відповідальність.