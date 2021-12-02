Microsoft оновила Windows 11: "Пуск" тепер можна перемістити

Компанія Microsoft випустила збірку Windows 11 за номером 22509 для учасників програми раннього доступу. У цій збірці не так багато нововведень, але достатньо змін та покращень, а також виправлень, орієнтованих на підвищення стабільності роботи операційної системи.

Що ще покращили у Windows 11

Дата й час на додаткових моніторах

Користувачі Windows 11, які працюють з кількома моніторами, напевно помітили, що дата та час не відображаються на панелях завдань додаткових моніторів. У новій збірці Windows 11 це виправлено і побачити дату та час можна на панелі завдань кожного з додаткових моніторів.

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Ще були внесені деякі зміни в роботу системних повідомлень, які демонструються користувачеві через Центр сповіщень. Крім того, деякі налаштування з панелі керування були перенесені до параметрів.

Налаштування меню "Пуск"

Слід наголосити на появі окремих налаштувань меню "Пуск". Тепер натискаючи правою кнопкою миші по меню "Пуск" ви отримаєте доступ до налаштувань елементів, що відображаються.

Користувачам доступні варіанти макетів "Більше іконок" або "Більше рекомендацій", щоб додати до меню "Пуск" додатковий рядок з іконками програм або рекомендаціями.



Тепер меню "Пуск" можна налаштувати / Фото Microsoft

Інші корисні доповнення

Щодо інших нововведень, то найбільш помітним є внесення покращень у перегляд вебсторінок за допомогою "Екранного диктора". Користувачі зможуть швидше набирати текст у полях, що редагуються, а також їм буде доступно більше даних при навігації по сторінках за допомогою даного інструменту.

Разом з цим розробники внесли масу менш помітних покращень та виправлень, щоб зробити програмну платформу більш стабільною та зручною. Ознайомитись з повним списком змін, які були внесені в нову збірку Windows 11, можна в офіційному блозі розробників.