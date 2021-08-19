Таким чином редактор Paint отримав перше велике оновлення з часів виходу Windows 10. На користувачів чекає низка змін, як у зовнішньому вигляді так і серед інструментів редактора.

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Що зміниться у новому Paint після оновлення

Розробники додали в додаток нову панель інструментів, яка увібрала в себе більшу частину функцій, доступних раніше. Інструменти виглядають більш сучасно й зручно, користувач може швидко вибирати потрібні кисті, ефекти й інші доступні елементи. Функція створення написів отримала зручне плаваюче меню з налаштуваннями розміру шрифту, вирівнюванням і інше.

Як і багато інших продуктів Microsoft, новий Paint отримав підтримку темного режиму.

Чого в новому Paint не помітили

Схоже, що у оновленому Paint так і не з'явиться підтримки шарів, але, попри це, перед нами перше велике оновлення додатка з моменту появи стрічкового інтерфейсу.

Нагадаємо, ще кілька років тому Microsoft планувала видалити Paint з Windows і замінити його новим продуктом Paint 3D. Однак пізніше було прийнято рішення залишити традиційний додаток Paint у складі програмної платформи.

Коли новий Paint стане доступним для користувачів

Якщо вірити інформації, яка відома на даний момент, оновлений Paint вже незабаром стане доступний учасникам інсайдерської програми Microsoft, які використовують тестові збірки нової операційної системи. Запуск стабільної версії Windows 11 має відбутися восени цього року.

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