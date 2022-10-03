Microsoft та Netflix прибрала з Росії сервери, що прискорюють завантаження контенту

Американські компанії Microsoft і Netflix відключили власні CDN-сервери з московської точки обміну трафіком MSK-IX. Це підтверджує раніше задекларовані плани компаній, щодо повного виходу з російського ринку.

Як повідомляє 24 канал, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Microsoft і Netflix заявили про припинення бізнесу в країні та почали процес виходу з російського ринку. Відключення CDN-серверів є черговим доказом підтримки раніше озвученої позиції.

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Як CDN-сервери впливають на роботу сервісів

CDN - це мережева інфраструктура, що кешує контент фізично ближче до кінцевих користувачів. Це дає змогу прискорювати завантаження контенту сервісів, чиї оригінальні сервери розташовані на великій відстані.

Без цих сервіси компаній все ще залишаться доступними, однак їх відсутність може призвести до зниження швидкості доступу до сервісів, оскільки тепер трафік буде йти через глобальних CDN-провайдерів.

Гендиректор московської точки обміну трафіком MSK-IX, завив російському виданню РБК, що Microsoft та Netflix не єдині компанії, які вимкнули власні CDN-сервери в Росії. Нагадаємо, що з кожним місяцем повномасштабної війни в Україні все більше компанії приймають рішення про вихід з ринку країни-агресора.

Тим часом війна на цифровому фронті триває і українська ІТ-Армія завдає противнику серйозних ударів. Так, українські ІТ-воїни зламали сайт ПВК "Вагнера" та злили в мережу дані найманців.