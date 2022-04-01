Microsoft не хоче йти з ринку Росії: чим компанія пояснює позицію та як реагують її працівники

Президент Microsoft Бред Сміт написав листа Володимиру Зеленському. У ньому він повідомляє, що попри всі заклики Києва розірвати зв'язки з рашистами, компанія продовжить роботу в Росії.

Компанія вестиме бізнес із тими клієнтами, які не потрапили під санкції. Серед них школи та лікарні.

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Microsoft лишається в Росії

За словами Сміта, Microsoft "пам'ятає про моральну відповідальність" за захист цивільних осіб, однак "позбавлення цих установ [шкіл та лікарень – 24 канал] оновлень програмного забезпечення та послуг може поставити під загрозу здоров’я та безпеку невинних мирних жителів, у тому числі дітей та літніх людей".

Разом з тим компанія обговорює з урядами США, Великої Британії та ЄС питання про те, чи "припинити будь-які поточні послуги та підтримку" в Росії, чи рухатися "в ногу з їхніми санкціями та іншими економічними цілями".

Рішення Microsoft залишитись на ринку Росії розлютило працівників у кількох країнах, про що Reuters розповіли одразу 18 працівників, з якими поговорило видання. Вони закликали керівництво не обмежуватися припиненням нових продажів та відмовою від клієнтів, які перебувають під санкціями, а повністю піти з ринку країни, щоб посилити економічний тиск на Москву.