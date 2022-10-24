Як відомо, Windows не вміє автоматично очищувати записи реєстру та папки з непотрібними файлами програм. Рештки навіть видалених програм можна знайти по всій системі. Усе це з часом засмічує операційну систему й гальмує її роботу. Як наслідок, програми для оптимізації ПК, такі як CCleaner, популярні серед користувачів. Microsoft також планує приєднатися до них.

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Що відомо

Програма вже доступна в режимі публічного бета-тестування для жителів Китаю. Працює вона з Windows 10 і Windows 11. Частина функцій давно є в операційній системі – PC Manager фактично збирає їх в одному місці.

Судячи з опублікованих скриншотів, PC Manager дозволить очищувати тимчасові файли та керувати програмами, що запускаються. Вона також може допомогти вам контролювати використання ресурсів і переглядати рекомендації Microsoft, як-от перемикання браузера за умовчанням і пошукової системи на Edge і Bing відповідно. Також буде доступна деяка статистика використання ресурсів комп'ютера. Розділ рекомендацій у програмі нагадуватиме вимкнути певні.

Перші користувачі звертають увагу, що програма працює досить швидко. Якщо натиснути кнопку "Boost", це може миттєво звільнити до 30-50% пам’яті та очистити накопичені тимчасові файли.



PC Manager для Windows / Фото Microsoft

Ось список функцій, які зараз тестує корпорація:

Обслуговування комп’ютера – очищайте файли, видаляйте програми тощо одним клацанням миші. Функція не порушує роботу реєстрів, як це робить CCleaner.

Керуйте програмами автозапуску – вимкніть програми для запуску одним клацанням миші, щоб підвищити продуктивність і час запуску.

Керуйте та переглядайте запущені процеси та виконуйте дії за допомогою диспетчера завдань.

Керуйте своїм сховищем – останні файли, тимчасові файли тощо.

Сканування на віруси за допомогою Defender.

Перевірте наявність оновлень за допомогою служби Windows Update (ця функція фактично є центром ярликів для наявних функцій).



PC Manager для Windows / Фото Microsoft

Наразі невідомо, коли програма стане доступною для всіх. Ймовірно, вона з'явиться в одному з майбутніх оновлень Windows, а також стане доступною для завантаження з офіційного сайту Microsoft.