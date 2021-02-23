Компанія Microsoft, а також кілька інших технологічний гігантів і медійних організацій оголосили про створення коаліції C2PA – Coalition for Content Provenance and Authenticity. Ціль її існування – боротьба з поширенням фейкових новин у мережі. Крім Microsoft на боротьбу з дезінформацією в інтернеті підписалися Adobe, Arm, BBC, Intel і Truepic.

Коаліція бачить своїм завданням розробку засобів визначення фейків і правил використання контенту, які дозволять відстежити джерела зображень, відео, документів, а також різних аудіоматеріалів.

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Нові фейки та боротьба з ними

Як вказує ресурс Windows Central, на тлі історичної висадки нового марсохода Perseverance на поверхню Марса в мережі опублікували фейкове відео з його пересуванням по планеті, що супроводжується звуковими ефектами. На фейк вказує відразу кілька фактів, одним з яких є те, що NASA ще не давало команди новому марсоходу почати дослідження. Незважаючи на очевидну дезінформацію, ролик набрав понад 17 мільйонів переглядів. Оригінал відео вже видалений, проте копію фейкового ролика поширюють по інших інформаційних каналах.

Microsoft повідомила в офіційному блозі, про плани працювати спільно над боротьбою з дезінформацією:

Члени організації C2PA займуться розробкою засобів для визначення джерел походження контенту в різних форматах. Це дозволить видавцям, творцям і споживачам цифрового контенту відстежити як ті чи інші зображення, відео, аудіо або документи створювалися, зберігалися й еволюціонували,

– сказали у компанії.

C2PA буде використовувати відкритий стандарт роботи, який може бути використаний будь-якою онлайн-платформою. Деякі учасники організації вже розробили власні засоби для визначення фейкової інформації. Наприклад, Adobe в рамках ініціативи Content Authenticity Initiative створила інструмент для обмеження поширення відредагованих фотографій, що видаються за справжні. BBC очолює ініціативу Project Origin по боротьбі з дезінформацією. Truepic є платформою з різними інструментами верифікації автентичності фотографій.

Суть коаліції C2PA полягає в об'єднанні окремих інструментів і їх ефективному використанні проти поширення неправдивої інформації.