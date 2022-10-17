Військові США не задоволені шоломами Microsoft HoloLens, вони викликають проблеми зі здоров'ям

Застосування сучасних шоломів змішаної реальності військовими на практиці зіткнулося з низкою проблем. Виявилося, що вони викликають нудоту, головний біль та зорову напругу у користувачів. У значної кількості військових симптоми з'явилися менш ніж через три години після використання спеціально налаштованої версії Microsoft HoloLens.

Кілька років тому Microsoft отримала кілька військових контрактів сума яких сягає десятків мільярдів доларів. Завданням стала розробка спеціальної військової версії шолома змішаної реальності HoloLens.

Не пропустіть Як правильно вибрати павербанк для різних пристроїв: смартфон, ноутбук та планшет

Що не так з HoloLens

Під час тестування шоломів у польових умовах військові США скаржилися на відомі симптоми, які виникають у користувачів VR-шоломів доволі часто: головний біль, нудота, погіршення зору.

Понад 80% тих, хто відчував дискомфорт, мали симптоми вже після менш ніж трьох годин використання спеціальної версії окулярів HoloLens від Microsoft. Про це розповів виданню Bloomberg Ніколас Гертін, директор відділу випробувань і оцінки операцій армії і міністерства оборони. За його словами, система досі має надто багато збоїв у виконанні основних функцій.

Попри недоліки пристрою, Гертін не вважає його непридатним до використання і впевнений, що військові зробили вірну ставку на розвиток сучасних технологій. Він рекомендував армії "визначити пріоритети вдосконалення" перед широким розгортанням, щоб зменшити "фізичний дискомфорт користувачів". За його словами, покращення потребують також датчики низької освітленості, чіткість дисплея, поле зору і низька надійність деяких важливих функцій окулярів.

З позитивного: надійність останньої моделі покращилася за ключовим показником – середній час між відмовами, які роблять всю систему непрацездатною. Командири і солдати також повідомили, що остання версія "покращила навігацію і координацію рухів підрозділів".

Навіщо американським військовим XR-шоломи

Очікується, що інтегрована система візуального доповнення Microsoft, або IVAS, забезпечить сухопутні війська США "дисплеєм в голові", подібним до тих, що є у пілотів винищувачів. Вона дозволить командирам проєктувати інформацію на забрало перед обличчям солдата і включатиме такі функції, як нічне бачення. За прогнозами, армія витратить 21,9 мільярда доларів протягом десятиліття на окуляри, запасні частини і допоміжні послуги, якщо всі варіанти будуть реалізовані.

Результати випробувань будуть ретельно оцінюватися урядом, який вирішуватиме, чи затверджувати 424,2 мільйона доларів, які армія запропонувала витратити на цю програму в цьому фінансовому році.

Читайте на сайті Інженери розробили технологію, яка допоможе зарядити батарею електромобіля за десять хвилин

У звіті із тестування шоломів, як зазначає Bloomberg, міститься один висновок, який може змусити членів Конгресу замислитися над доцільністю продовження програми.

Мовиться про те, що сприйняття окулярів солдатами "залишається низьким". І вони і їхні командири зазначають, що ґаджет не "сприяє їхній здатності виконувати свою місію".

Microsoft, яка не отримала копії результатів випробувань, заявила, що "наша тісна співпраця з армією дозволила нам швидко створити" і модифікувати пристрій, "щоб розробити трансформаційну платформу, яка забезпечить підвищену безпеку і ефективність солдатів.