Як повідомили в компанії, деяких додатків не буде в операційній системі одразу після встановлення. Проте їх можна буде вільно завантажити з Microsoft Store. В самій же ОС натомість залишать лише їх ярлики.

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Що видалять з Windows 11

З Windows 11 зникнуть такі додатки:

Sticky Notes – додаток для нотаток на робочому столі.

Microsoft To-Do – хмарний додаток, схожий за призначенням зі Sticky Notes, але з ширшою функціональністю. На відміну від останнього, To-Do має додаток для смартфона і синхронізується з ним.

Skype. Його роль, судячи з усього, тепер бере на себе Microsoft Teams, у якому доступні усі функції Skype і навіть більше. Він тепер буде інтегрований в ОС і закріплений на панелі завдань.

Paint 3D.

3D Viewer.

OneNote.

Голосовий асистент Cortana.

Не буде й окремих функцій, такий як часова лінія, наприклад.

Якщо користувач забажає встановити якусь зі цих або інших програм, достатньо буде перейти за ярликом в меню "Пуск" і почнеться завантаження.

Нагадаємо, тестування Windows 11 уже добігає кінця. Реліз операційної системи заплановано на 5 жовтня. Тоді ж стане доступним і оновлений пакет програм Office 2021.