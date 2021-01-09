Компанія Microsoft запатентувала технологію, яка дозволить створити віртуальну копію конкретної людини. Чат-бот зможе генерувати повідомлення, фото та запис голосу.

Що для цього потрібно

Для того, щоб створити віртуальну особистість конкретної людини, розробники збиратимуть усі доступні про неї дані. Про це мовиться патентній заявці розробників Дастіна Абрамсона та Джозефа Джонсона.

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Компанії потрібні для цього фото, відео та записи голосу, поширені у соціальних мережах, публікації, електронні листи, рукописні матеріали, тощо. На основі цих даних фахівці створять чат-ботів, які відповідатимуть на повідомлення так, як би це зробила конкретна людина.

У деяких випадках технологія навіть дозволить генерувати нові зображення людини у форматі 2D та 3D.

Де спілкуватися з віртуальною людиною

Для завантаження інформації про людину можна буде використовувати смартфон або ж звичайний комп'ютер.