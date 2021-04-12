За даними видання, угода може бути оголошена вже на цьому тижні. Ціна операції може скласти близько 16 мільярдів доларів.

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Нагадаємо, що акції Nuance виросли в цьому році на 3,4%, що дало компанії ринкову оцінку майже в 13 мільярдів доларів. Для порівняння, акції Microsoft виросли на 15%.

Деталі про угоду

Як кажуть ЗМІ, угода з Nuance може стати другим за величиною придбанням Microsoft, поступившись лише поглинанню LinkedIn за 24 мільярди доларів.

До речі, Microsoft і Nuance співпрацюють ще з 2019 року. Це стосується сфери технологій, що дають змогу лікарям фіксувати голосові розмови при відвідуванні пацієнтів і вводити дані в електронні медичні картки.

У березні також були чутки про те, що Microsoft хоче купити Discord (це спільнота чатів для відеоігор). За цю компанію техногігант готовий заплатити понад 10 мільярдів доларів.