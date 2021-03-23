Microsoft хоче купити Discord за понад 10 мільярдів доларів

Компанія Microsoft веде переговори про покупку Discord. Можлива сума угоди становить понад 10 мільярдів доларів. Про це розповіло видання Bloomberg, посилаючись на джерела, знайомі з ситуацією.

Неназване джерело повідомило, що переговори поки що є приватними. Представники обох компаній відмовилися коментувати чутки. Проте згідно з ними Discord веде переговори з потенційними покупцями, і Microsoft – одна з них.

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Discord продають?

Сайт VentureBeat раніше вже писав, що Discord обговорює свій продаж. Як зазначив аналітик Bloomberg Intelligence Метью Кантерман, покупка Discord має великий сенс для Microsoft з метою модернізації бізнесу в бік надання послуг. Наприклад, компанія може об'єднати в єдину послугу підписки Discord Nitro і Game Pass, що допоможе збільшити число передплатників.

Будь-який потенційний покупець, котрий має змогу заплатити 10 мільярдів доларів для придбання Discord, швидше за все, буде дійсно великою компанією, такою якими є Microsoft, Amazon, Twitter або Google.

Деякі ігрові компанії хвилюються, що Discord, який відіграє важливу роль у зв’язку ігрових студій та видавців зі своїми спільнотами гравців, може придбати сторона, яка була б зацікавлена ​​лише в одній із цих спільнот. Microsoft не відповіла на запит про коментар.

Придбання Discord перетворить сервіс з незалежної компанії, яка обслуговує всі ігрові та інші спільноти, на фірму, яка обслуговує конкретну материнську компанію.

Discord відомий як сервіс комунікації для гравців, який дозволяє їм спілкуватися один з одним текстовим і голосовим способами, створювати різноманітні окремі кімнати та інше. Також доступна функція відеозв'язку та демонстрації екрану. Як зазначає VentureBeat, сервісом все частіше користуються студенти, які навчаються вдома через пандемію.