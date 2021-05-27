Найбільше за десятиління: вже скоро Microsoft представить масштабне оновлення Windows

Напередодні почалася конференції Microsoft для розробників Build 2021 і схоже, що компанія не планує розповідати про плани щодо Windows 10. Це пов'язано з тим, що вже у найближчі кілька тижнів має пройти окремий захід, повністю присвячений операційній системі. Однак кілька слів про операційку все ж сказали.

У вступному слові генеральний директор Microsoft Сатья Наделла сказав, що останні кілька місяців розробники тестують "нове покоління Windows" і назвав чергове оновлення "одним з найбільш значущих за останнє десятиліття".

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Скоро ми розповімо про одне з найзначніших оновлень Windows за останнє десятиліття, щоб відкрити більше можливостей для розробників і творців. Я самостійно займався тестуванням останні кілька місяців, і я неймовірно схвильований новим поколінням Windows,

– заявив на конференції Сатья Наделла.

Глава Microsoft пообіцяв створити більше можливостей для кожного розробника Windows, тож їм варто чекати на:

більше інноваційних можливостей;

та на нову, відкриту платформу для створення, поширення і монетизації додатків.

"Ми з нетерпінням чекаємо можливості поділитися подробицями у найближчий час", – додав Наделла.

У своєму виступі Сатья Наделла сказав "нове покоління Windows", а не Windows 10. Це може вказувати на більш значні зміни у брендінгу операційної системи, ніж просто випуск чергового функціонального оновлення.

Оскільки глава Microsoft згадав про швидкий анонс, можна припустити, що присвячений Windows захід відбудеться у найближчі кілька тижнів.