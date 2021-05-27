У вступному слові генеральний директор Microsoft Сатья Наделла сказав, що останні кілька місяців розробники тестують "нове покоління Windows" і назвав чергове оновлення "одним з найбільш значущих за останнє десятиліття".
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Скоро ми розповімо про одне з найзначніших оновлень Windows за останнє десятиліття, щоб відкрити більше можливостей для розробників і творців. Я самостійно займався тестуванням останні кілька місяців, і я неймовірно схвильований новим поколінням Windows,
– заявив на конференції Сатья Наделла.
Глава Microsoft пообіцяв створити більше можливостей для кожного розробника Windows, тож їм варто чекати на:
- більше інноваційних можливостей;
- та на нову, відкриту платформу для створення, поширення і монетизації додатків.
"Ми з нетерпінням чекаємо можливості поділитися подробицями у найближчий час", – додав Наделла.
Оскільки глава Microsoft згадав про швидкий анонс, можна припустити, що присвячений Windows захід відбудеться у найближчі кілька тижнів.