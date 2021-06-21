Microsoft готує Fluid Office – найбільше оновлення Office за десятиліття: що зміниться

Масштабні зміни чекають Microsoft Office. Розробники приступили до реалізації концепції веб-платформи Fluid Office, яка передбачає трансформацію офісного пакету в більш потужний інструмент, багато в чому орієнтований на спільну роботу. Перші інтерактивні блоки у рамках цього проєкту розробники додали в Teams, OneNote, Outlook та Whiteboard.

Що зміниться в Microsoft Office

Замість таблиць, графіків та списків, які статичні і прив'язані до конкретних документів, компоненти Fluid є модулями для спільної роботи, що дозволяють виконувати різні завдання, не виходячи за межі чату, електронної пошти та іншого. Простіше кажучи, такий підхід дозволяє працювати з документом в загальному середовищі без необхідності запуску різних додатків.

Цікаво Windows 11 можна отримати безкоштовно, однак є важлива умова

Середовище Fluid є найбільшою зміною в Office за десятиліття. На момент презентації в минулому році концепція Fluid виглядала перспективним варіантом розвитку офісного пакету. Однак зараз уже чітко видно, наскільки масштабною може бути трансформація звичних офісних додатків.



Середовище спільної роботи з новою концепцією Fluid / Фото The Verge

Незабаром кожна спільна робота в Microsoft Teams будуть супроводжуватися вбудованими нотатками для спільної роботи. Нотатки будуть відображатися не тільки в зборах, а й в календарі Outlook. Будь-який користувач, який має відповідні дозволи, зможе в будь-який момент написати що-небудь в нотатках і ці поправки повинні демонструватися усім членам в режимі онлайн.

Після додавання нового завдання воно одразу синхронізується з іншими завданнями в Microsoft 365, а нотатки про спільну роботу автоматично синхронізуються з календарем Outlook, де їх також можна редагувати у режимі онлайн.

Як працює концепція Fluid: дивіться відео

Цього літа Microsoft також трансформує додаток Whiteboard у полотно для розміщення компонентів Fluid. Додаток вже давно існує як інструмент для спільної роботи і тепер він буде перероблений у рамках концепції Fluid.