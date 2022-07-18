Microsoft Word нарешті отримає суперкорисну функцію редагування

Внесення змін та перегляду документів Microsoft Word незабаром має стати набагато інтерактивнішим завдяки новому оновленню OneDrive. Компанія повідомила, що працює над новою функцією для своєї платформи хмарного сховища, яка має спростити обмін і перегляд файлів Microsoft Word в інтернеті.

Після оновлення веб-користувачі Microsoft Word зможуть просто обрати функцію "Поділитися" в натиснувши на відповідну кнопку, а потім додати людей, яким необхідно поширити доступ для перевірки документа, щоб відправити його у OneDrive.

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Спільне використання Microsoft Word у OneDrive

Ця функція, зазначена в офіційній дорожній карті Microsoft 365 як "Режим перегляду документів Word у діалоговому вікні загального доступу". Зазначається, що вона перебуває у "розробці", однак очікувана дата доступності – липень 2022 року, тому користувачам не доведеться довго чекати.

Разом з цією функцією Microsoft Word отримає ще одне оновлення, яке дозволить користувачам легко перемикатися між редагуванням, рецензуванням та переглядом документа, наближаючи Word до швидкості свого головного конкурента Google Docs.

Тепер користувачі побачать нову кнопку "Правка" на стрічці Microsoft Word, яка при натисканні пропонує три варіанти. "Редагування", яке включено за замовчуванням, дозволяє користувачеві вносити прямі зміни до документа, "Рецензування", яке дозволяє користувачеві пропонувати зміни, пропозиції або коментарі, та "Перегляд", який просто дозволяє переглядати документ без внесення змін.

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До речі, Microsoft також нещодавно оголосила, що її популярна функція інтелектуального введення незабаром з'явиться у Word на Mac. Інструмент Editor Text Predictions передбачає ваші наступні слова та пропонує слова або фрази під час введення, що значно покращує процес листа для тих, хто повільно друкує.