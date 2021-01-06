Після запуску браузера Microsoft Edge деякі функції залишалися недоступними – компанія продовжувала їх розробку. Зокрема не працювали синхронізація історії переглядів та відкритих вкладок між різними пристроями. Ситуація поступово виправляється. Стало відомо про запуск цих двох функцій.

Функція синхронізації історії і вкладок вже почала розгортатися для стабільних версій Edge. Процес йтиме поступово. Про це повідомляє windows latest.

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Що відомо

В Edge Canary, тестовій версії браузера, функція синхронізації історії переглядів і вкладок з'явилася ще в жовтні минулого року і з того часу випробовувалася користувачами бета-версій. Тепер же ця функція поширюється на стабільні версії Edge і незабаром стане доступна всім користувачам.

Згідно з даними, для використання нової функції потрібно авторизуватися в Edge з обліковим записом Microsoft на всіх пристроях, де потрібна синхронізація даних. Джерело говорить про те, що синхронізація історії і вкладок активується за замовчуванням в стабільних версіях Edge. Це означає, що для початку її використання не буде потрібно виконувати будь-яких додаткових дій.

Зараз розробники готуються до запуску нового Edge 88. Він отримає функцію перевірки збережених паролів на предмет їх витоку, покращений інструмент читання PDF-документів та інші нововведення. Передбачається, що поширення Edge 88 почнеться вже у січні.