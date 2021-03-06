Компанія Microsoft готується випустити чергове оновлення для свого фірмового браузера Edge, яке крім виправлень і загальних поліпшень продуктивності принесе з собою нові функції. Мовиться про підтримку вертикальних вкладок, які були анонсовані ще кілька місяців тому, а також функції, що дозволяє значно прискорити процес завантаження оглядача.

Можливість розташовувати вкладки вертикально є очікуваною функцією. Після оновлення користувачі зможуть розташувати вкладки у вигляді вертикального стовпчика, замість звичної горизонтальної лінії над адресним рядком.

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Для чого вводять вертикальні вкладки в Edge

Це особливо зручно при використанні широкоформатних моніторів, оскільки вертикально розташовані вкладки дозволяють оптимально використовувати робочий простір. Варто відзначити, що всього кілька тижнів тому Microsoft додала в Edge функцію сплячих вкладок, завдяки якій автоматично вивільняються ресурси комп'ютера за рахунок переведення невикористовуваних вкладок в неактивний режим.

Прискорення швидкодії Edge

Разом з оновленням браузер Microsoft також отримає функцію, яка прискорить процес його завантаження. За заявами розробників, оглядач буде запускатися до 41% швидше, в залежності від конфігурації для користувача комп'ютера. Реалізовано це за рахунок того, що вже при завантаженні Windows 10 у фоновому режимі автоматично будуть запускатися деякі процеси Edge. За рахунок цього він завантажиться значно швидше, коли користувач вирішить запустити оглядач, клікнувши по відповідному ярлику.

Інші зміни, які помінять користувачі після оновлення

Що стосується більш дрібних змін, то варто відзначити оптимізацію пошукової системи, а також оновлену історію відвіданих сторінок, яка трохи видозміниться, щоб користувачам було зручніше з нею взаємодіяти. Як завжди, оновлення також приносить чимало спільних виправлень, спрямованих на підвищення стабільності роботи оглядача.