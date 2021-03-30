Microsoft дражнить Apple: компанія спробувала роз'єднати якийсь BackBook у рекламі Surface

В індійському Twitter-акаунті Microsoft з'явився відеоролик, в якому показують загадковий ноутбук BackBook. Він підозріло схожий на конкурента від компанії Apple і у ролику видається набагато гіршим, ніж Surface.

Компанія Microsoft зняла саркастичне рекламне відео, в якому висміює девайс від Apple за незграбність і відсутність креативності. Однак, на відміну від попередніх відео від Intel, де в основному фігурував узагальнений образ "ПК проти Mac", Microsoft рекламує свій конкретний продукт — ноутбук-трансформер Surface.

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Про що ролик

У рекламному відео невідомий користувач ставить питання: "Ти можеш зробити це?". І починає демонструвати можливості Surface, згинаючи, розгортаючи його на 180 градусів, а також відокремлюючи екран від клавіатури. Девайс очевидно може використовуватися і як планшет, навіть у вертикальній орієнтації.

Однак, перейшовши до сусіднього пристрою на вітрині з загадковою назвою BackBook (back означає "назад", що, можливо, натякає на те, що продукція Apple відстає за характеристиками від того ж Surface), покупець намагається зробити те саме, але зазнає невдачі. Він ставить пристрій, підозріло схожий на Apple MacBook, на місце.

Раніше повідомлялося, що компанія Intel хоче знову стати основним клієнтом Apple і виробляти для неї процесори Silicon. З огляду на цей факт, ЗМІ називали вельми необачною серію відео "ПК проти Mac", де колишній актор з реклами Apple тепер звеличує ПК на Intel. Що стосується Microsoft, то ніяких спільних планів з Apple вона не будує.