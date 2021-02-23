У березні Microsoft додасть у Word підтримку передбачення тексту

У 2020 році Microsoft анонсувала функцію прогнозування тексту для свого редактора Word. Вона використовує машинне навчання для створення пропозицій на основі тексту, вже введеного користувачем.

Після анонсу Microsoft надала доступ до цієї технології частині користувачів, які беруть участь у бета-тестуванні Word.

Цікаво Facebook знову за столом переговорів, Канада та США йдуть стопами Австралії

Як працюватиме функція

Схоже, тепер компанія готова зробити нововведення доступним для всіх. Згідно з інформацією джерела, текстові передбачення будуть доступні користувачам Word вже в березні. Microsoft зазначила, що ця технологія допоможе набирати текст ефективніше, прогнозуючи слова швидко, своєчасно і точно.

Коротка демонстрація роботи нової функції: відео

Користувачі будуть бачити текстові прогнози сірим кольором, які можна буде, не набираючи, прийняти натисканням клавіші Tab або скасувати натисканням Esc. Поступово передбачення буде ставати кращим, навчаючись на стилі письма користувача. Якщо ж ця функція виявиться не потрібною, її можна відключити.

Microsoft зазначає, що ніякі дані не будуть передаватися за межі операційної системи, якщо інформація не буде за бажанням передана через механізм зворотного зв'язку. У розділі "Довідка" користувачі зможуть відправити будь-які скарги або пропозиції.